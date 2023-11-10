بالأرقام.. مصر تتصدر دول العالم في مساعدات إغاثة فلسطين بـ6944 طنا

تواصل مصر جهودها في إطار إدخال مساعدات الإغاثة إلى الأشقاء في قطاع غزة، إذ أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى.

مساعدات الإغاثة لأهالي غزة

ووصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش، المقدمة من (مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6944.29 طن، وقدمت الأردن 20.8 طن، الجزائر 104 أطنان، البحرين 79 طنا، البرازيل 3 أطنان، بريطانيا 56.3 طن، كولومبيا 10 أطنان، الدنمارك 42 طنا، الإمارات 13.5 طن، فرنسا 48.2 طن، اليونان 5 أطنان، الهند 38 طنا، إندونسيا 23.8 طن، العراق 18 طنا، اليابان 8.6 طن، الكويت 412 طنا، ليبيا 546.9 طن، مارسيليا 16 طنا، المغرب 25 طنا، باكستان 165.6 طن، قطر 286 طنا، روسيا 115 طنا، السعودية 33 طنا، تونس 12.5 طن، تركيا 203.6 طن، تركمانستان 14.3 طن، فنزويلا 18.15 طن، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة في ذلك الشأن.

5 مركبات إسعاف ضمن مساعدات الإغاثة

وبحسب ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني في آخر بيان له، استلمت طواقم الهلال حتى أمس الأول 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات بالاضافة الى خمس مركبات اسعاف من دولة الكويت عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن الشاحنات تحتوي على غذاء، ماء، مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وـدوية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى 8 نوفمبر 756 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة .