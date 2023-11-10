عدد ساعات العمل اليومية وفقا للقانون الجديد؟.. محام يوضح

أثار مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب، حالة من الجدل في الوسط العمالي، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسة العاملين بها، حيث يهدف القانون للمحافظة على حقوق كلا الطرفين، إضافة إلى اعتماده على فكرة ربط الأجر بالإنتاج، من أجل تحفيز العاملين على زيادة معدلاتهم الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تناول مشروع قانون العمل الجديد مواقيت العمل ومعدل ساعات العمل اليومية وفترات الراحة الأمر الذي دفع البعض للتساءل عن ساعات العمل اليومية وفترات الراحة؟

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي موقف ساعات العمل اليومية وفترات الراحة التي أقرها القانون الجديد، حيث قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون العمل تناول في بنود واضحة الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية بشكل يحافظ على الراحة المعيشية للموظف أو العامل بالمؤسسة.

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 7 ساعات

وتابع «نص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة على مدار الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة».

وبخصوص فترات الراحة، قال المحامي «نص القانون على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة».