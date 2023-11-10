شريف مدكور ناعيا شريف شاكر: «وجعت قلبي عليك»

شارك الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورةً له بصحبة الفنان الراحل شريف شاكر من داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج.

وعلق شريف مدكور قائلا: «يا شريف الله يرحمك ويغفرلك وجعت قلبي عليك».

وفاة الفنان شريف شاكر

ورحل عن عالمنا منذ قليل الفنان شريف شاكر بعد صراع طويل مع مرض السرطان والذي ظل يعاني منه فترة طويلة ليرحل منذ ساعات حسبما أعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل».