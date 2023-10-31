شريف مدكور ينعى المذيعة سارة حسن

نعى الإعلامي شريف مدكور، المذيعة سارة حسن، التي توفيت اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي تسبب في دخولها بغيبوبة لمدة 4 أشهر.

وكتب شريف مدكور، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام: «الله يرحمك يا سارة ويصبر أسرتك، أنا عارف قد ايه تعبتي من المرض وأكيد ده في ميزان حسناتك إلى اللقاء».

جنازة سارة حسن

يذكر أن صلاة الجنازة على المذيعة سارة حسن أقيمت منذ قليل من مسجد السلام بمدينة نصر بحضور الأصدقاء والأقارب، ومن المقرر إقامة العزاء غدا الأربعاء في مسجد المشير.