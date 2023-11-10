الفنانة صفاء سلطان تدعم القضية الفلسطينية: «لا للذل لا للمهانة»

حرصت الفنانة صفاء سلطان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام على دعم القضية الفلسطينية بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي راح ضحيته أكثر من 11 ألف شهيد.

وكتبت صفاء سلطان قائلة: «صفاء ابنة سمير ابن جنين أبناء فلسطين والأردن النشمية الدمشقية.. امرأة حرة مؤمنة وأخت رجال محمد وسلطان وحمزه شعاري لا للذل لا للمهانة.. نعم للعزة ونعم للكرامة، طوفان الأقصى، فلسطين لنا».

صفاء سلطان تتضامن مع أهالي غزة

وتحرص صفاء سلطان، بشكل دائم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» على دعم أهل غزة، إذ كتبت مؤخرا: «اليوم لا جنسية لأحد، اليوم كلنا فلسطينيون، وجع واحد ودم واحد ورب واحد، ولا مزايدة ولا فتنة، أنا صفاء ابنة سمير ابن جنين ابنة الأردن وسوريا وفلسطين، ابنة بلاد الشام، أفتخر بعروبتي وانتمائي لأوطاني، وغيرتي علي ديني وبلادي العربية والمسلمة».