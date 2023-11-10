تعيين العالم المصري هاني عتيبة رئيسا للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

أعلنت الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا، تعيين العالم المصري الدكتور هاني عتيبة، رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين طبيب مصري رئيسًا للجامعة، وذلك في أعقاب انتخابات المجلس التنفيذي ومجلس الكلية لعام 2023.

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، سيتولى البروفيسور «عتيبة» منصبه رئيسا منتخبا للأشهر الـ12 المقبلة في الاجتماع العام السنوي للكلية في الأول من شهر ديسمبر المقبل، قبل أن يخلف الرئيس الحالي مايك ماكيردي في ديسمبر 2024.

معلومات عن الدكتور هاني عتيبة

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتور هاني عتيبة، بحسب الموقع الرسمي للكلية:

- هو طبيب قلب بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني.

- استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي.

- تخرج في جامعة الأزهر.

- كان يشغل منصب نائب رئيس الكلية.

- حصل على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية.

وكانت الصفحة الرسمية للكلية كتبت: «بعد انتخابات مجلسنا التنفيذي ومجلسنا لعام 2023، يسعدنا أن نعلن عن تعيين البروفيسور هاني عتيبة، طبيب القلب الشهير في مستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، رئيسًا قادمًا للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو.. انتخب زملاؤنا وأعضاؤنا أيضًا أمينًا فخريًا جديدًا، ونائب الرئيس الطبي، ونائب الرئيس الجراحي، وأربعة مستشارين عاديين وإقليميين».