استشارى مخ وأعصاب: كنت أحلم بشفاء أي مريض شلل وتحقق للطفلة «رواس»

قال الدكتور باهر لبيب، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، إن المريض يشعر بنتيجة العملية بخلال فترة من 3 إلى 6 أشهر والتعافي بالجهاز العصبي مختلف من شخص إلى آخر فالنتيجة والتحسن تأتي بالتدريج، لأنه بمجرد توصيل العصب يجري إرسال إشارات، فكل شهر يجري تعافى العصب بمقدار 3 سم، لذلك تختلف فترة التعافي من شخص لآخر.

أول عملية نقل أعصاب بمصر

أضاف لبيب، خلال استضافته عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أنه كان يوجد لديه حلم بمساعدة أي مريض لديه شلل، لذلك تعلم بالخارج والمحاولة في علاج أي مريض، وأنقذ بذلك طفلة من خلال عملية نقل اعصاب لأول مرة بمصر، وهي الطفلة «رواس» التي تمت ولادتها بشلل نصفى بالجسم، وتمت العملية لها بأسرع وقت وكانت هناك نتيجة ممتازة بفترة قصيرة.

وتابع أن هناك متابعة يومية خاصة للطفلة رواس، حتى بدأت بالشعور بالقدم مرة تلو الأخرى، وخلال استمرار الوقت، سيجري التعافي بنسبة أكبر، وتستطيع السير مرة أخرى، والمعايشة بشكل طبيعي.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.