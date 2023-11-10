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وزيرة الصحة الفلسطينية لـ«الوطن»: مصر تبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات لغزة

كتب:

كريم روماني
08:50 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
جانب من المساعدات المصرية لأهالي غزة - صورة أرشيفية

جانب من المساعدات المصرية لأهالي غزة - صورة أرشيفية

أكدت مي الكيلة وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، أن الجانب المصرى يبذل جهوداً كبيرة في إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى استقبال المستشفيات المصرية للجرحى وتقديم العلاج لهم.

وقالت مي الكيلة: «هنا أتوجه بالشكر والتقدير للجهود المصرية في دعم فلسطين وإغاثة غزة».

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بكل المعاهدات والقوانين والأنظمة الدولية عرض الحائط، وتنتهك تلك القوانين من خلال استهدافها للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية ومراكز تقديم العلاج، فهذه المراكز والمشافي والكوادر الطبية محمية بالقانون الدولى في حالة الحروب ولا يوجد أي مبرر لاستهدافها، ولذلك تضع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذرائع من أجل استهدافها.

استهدف سيارات الإسعاف

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارات الإسعاف والمسعفين أكثر من مرة، وهناك 192 شهيداً من الكوادر الصحية، و36 من طواقم الدفاع المدني، وعشرات الشهداء من العاملين بالمنظمات الدولية، فضلاً عن قصف 50 سيارة إسعاف، بينها 40 سيارة تعطلت عن العمل بشكل كامل.

وأوضحت أن وضع المستشفيات في قطاع غزة صعب للغاية، حيث توقف 18 مستشفي من أصل 35 مستشفي عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأوّلية في جميع أنحاء غزة بسبب القصف الإسرائيلى أو نقص الوقود.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.