بـ1200 جنيه.. احصل على شقة إيجار من الحكومة لمدة 7 سنوات

أعلنت الحكومة طرح 1000 وحدة سكنية بمساحات 75 و90 مترا مربعا، بشكل تجريبي أولي في 4 محافظات مختلفة وهي «المنوفية - بني سويف - الشرقية - الجيزة»، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بهدف تقديم الإيجارات بقيمة مدعومة.

القيم الإيجارية للوحدات المطروحة من سكن كل المصريين

وأكدت الحكومة في بيان رسمي صادر لها، أنّ المدة الإيجارية للوحدات السكنية المذكورة سلفا 7 سنوات، وتجدد بناء على رغبة العميل ولكن بالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، معلنة القيمة الإيجارية المطروح للشقق، كما يلي.

- القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترا مربعا 1200 جنيه.

- القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترا مربعا 1500 جنيه.

- القيمة الإيجارية شاملة مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.

- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

- ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.