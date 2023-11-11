«زراعة كفر الشيخ» تعدد فوائد «حطب القطن»: ثروة قومية كبيرة

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن حطب القطن يعتبر منجما من المواد العضوية المهمة والتي تدخل في بعض الصناعات الخشبية، علاوة على أنه يستخدم كموقد للتدفئة في القرى الريفية في فصل الشتاء القارس، مشيرا إلى أن حطب القطن ثروة قومية كبيرة لمن لا يعرف فوائدها.

حطب القطن منجم من المواد العضوية

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن حطب القطن به فوائد عديدة وهي كالتالي:

- ينتج الفدان الواحد من الحطب من 4 إلى 5 أطنان من المخلفات الزراعية التي تدخل في صناعات متنوعة.

- كما يعتبر حطب القطن منجما لمواد عضوية بنسبة تتراوح ما بين 40% حتى 50 %، من المكونات العضوية، منها الرماد، الهيمى، وسليلوز، والجنين، والسليلوز.

- كما يستخدم في صناعة الخشب الحبيبي.

- يستخدم في مواقد النار للتدفئة في فصل الشتاء البارد.

- تعد عملية تدوير حطب القطن أحد العوامل الرئيسية للحفاظ علي البيئة، والحد من تلوثها، حال حرق الحطب بالمخالفة في هذا الشأن.

زراعة 85 ألف فدان في كفر الشيخ

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ، من المحافظات الرائدة في زراعة محصول القطن، حيث تبلغ المساحة المنزرعة هذا العام 2023، بنحو 85 ألف فدان قطن، والتي تمثل ثلث المساحة المنزرعة في محافظات الجمهورية هذا العام.