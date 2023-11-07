أسعار قنطار القطن في كفر الشيخ.. «إكسترا» يقترب من 19 ألف جنيه

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن المزاد الذي يعقد يوم السبت المقبل في محافظة كفر الشيخ، لبيع وتداول القطن، هو الأهم من حيث عرض أصناف من القطن «إكسترا»، والمصنفة رقم واحد من حيث الجودة والمتانة، وذلك لأنواع «جيزة 92»، و«جيزة 93»، و«جيزة 96»، وهي أصناف تنافسية على مستوى مصر، ودول العالم.

121 ألف قنطار قطن إكسترا

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المساحة الكلية المنزرعة من القطن في كفر الشيخ، بلغت 85 ألف فدان قطن، من بينها نحو 10 آلاف فدان قطن من صنف 96، و8 آلاف فدان من صنف 92، و4700 فدان من صنف 93، وسط إنتاجية من الأصناف الثلاثة بلغت بنحو 121 ألف قنطار قطن.

سعر قنطار القطن إكسترا

وأضاف أن سعر قنطار القطن «إكسترا 92»، في محافظة دمياط منذ أسبوعين قد سجل بنحو 18 ألفا و200 جنيه، وهو الأمر الذي يرجح أن يصل في مزادات كفر الشيخ، لنحو 19 ألف جنية.