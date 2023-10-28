أسعار قنطار القطن في مزادات 4 محافظات.. يختلف حسب النوع

حددت مديريات الزراعة في مختلف المحافظات مزادت بيع قنطار القطن، اليوم السبت، وذلك بحسب نوع القطن المزروع في كل مكان.

ويُجرى المزاد بعد حصاد القطن في المحافظات، سواء في الوجه القبلي أو البحري، ومنها الفيوم والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك لأنواع مختلفة من القطن سواء جيزة 95 أو جيزة 94.

أسعار القطن في مزاد محافظة الفيوم

في مزاد القطن بمحافظة الفيوم، أشارت مديرية الزراعة إلى أن أسعار القنطار سجلت الآتي:

- قنطار قطن دسيا نحو 10 آلاف و60 جنيهًا.

- قنطار قطن الحادقة سجل 10 آلاف و20 جنيهًا.

- قنطار قطن أبشواي سجل نحو 10 آلاف و80 جنيهًا.

- قنطار قطن يوسف الصديق سجل 10 آلاف و40 جنيهًا.

- قنطار قطن الروضة سجل نحو 9980 جنيهًا.

- قنطار القطن «الإكثار» إطسا بلغ 9960 جنيهًا.

- قنطار القطن «الإكثار» رحمي سجل 9980 جنيهًا.

- قنطار القطن «الإكثار» منيا الحيط سجل 10 آلاف جنيه.

سعر قنطار القطن في مزاد الدقهلية

وأعلنت مديرية الزراعة بالدقهلية أن سعر قنطار القطن وصل إلى 18200 ألف جنيه من نوع جيزة 94 طويل التيلة، والذي يعد من أشهر الأصناف ويشهد إقبالا كبيرا على شرائه.

أسعار القطن الغربية وكفر الشيخ

وأوضحت مديرية الزراعة بالغربية، أن سعر قنطار القطن يصل إلى 15700 جنيه في أول مزاد علني، وفي محافظة كفر الشيخ بلغ سعر القنطار 16 ألفا و450 جنيها، لصنف جيزة 94، من القطن المصري طويل التيلة والقطن فائق الطول.

وتتراوح أنواع القطن في تلك المحافظات بين قطن متوسط التيلة، وهو جيزة 95 ويزرع في الفيوم، وبين قطن طويل التيلة وهو جيزة 94 ويزرع في الدقهلية وكفر الشيخ.