أسعار القطن اليوم في المحافظات.. 1900 جنيه انخفاضا بالقنطار

أعلنت البوابة الرسمية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأقطان اليوم في الأسواق، ولدى تجار الجملة، ذلك وفق آخر تحديث للأسعار من قبل البوابة.

وأوضحت البوابة، أنّ سعر قنطار القطن المحلي للتنجيد وصل إلى 2465 ألف جنيه، بانخفاض وصلت قيمته 1886 جنيهًا، وبنسبة وصلت لـ43.35%، وهي نسبة كبرى شهدها سعر قنطار القطن اليوم.

انخفاض سعر القطن الهندي

أما عن القطن المستورد الهندي أو السوداني، فقد انخفض سعر القنطار منه اليوم الخميس، ليسجل 2566 ألف جنيه، بقيمه انخفاض بلغت 1923 ألف جنيه من سعر القنطار، ووصلت نسبة الانخفاض لـ42.84%.

جدير بالذكر، أنه بالأمس، قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إنه جرى بيع قنطار القطن في مزادات الوجه القبلي، ما بين 10 آلاف و13300 جنيه لصنف جيزة 95، والسعر الأعلى جاء في مزادات محافظة الفيوم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

255 ألف فدان قطن إجمالي المساحات المنزرعة

جدير بالذكر أنّ المساحات المنزرعة من القطن طويل التيلة وفائق الطول، بلغت نحو 255 ألف فدان قطن، حيث إنّ أغلب تلك المساحات تُزرع في محافظات وجه بحري، كما تزرع أصناف القطن طويل التيلة وفائق الطول.