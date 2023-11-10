ضبط 62 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية، وتمكنت من ضبط 62 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز والأسواق، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بعد ضبط المخالفات.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، في بيان له أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من مركز ميت غمر، المطرية، شربين، جمصة، بندر ميت غمر، وأسفرت الحملة عن تحرير 40 مخالفة وإنذار كالآتي:

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر مخالفة تعليمات.

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- محضران بانتهاء من الإنتاج.

- محضر عدم مطابقة للمواصفات.

محضران تجميع دقيق بقيمة 15 شيكارة.

وفي إطار المرور على الأسواق قامت الحملات بتحرير 22 محضرا.

- 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 2 محضر شهادة صحية.

- 4 محاضر سلع بدون فواتير.

- محضران سلع بدون بيانات.

3 محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية.

محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

محضران تجميع مقررات تموينية.

محضر تجميع سلع مدعمة بهدف بيعها في السوق السوداء.

محضران تجميع سلع مدعمة.

وأوضح السيد دايرة أنه جرى التحفظ على المضبوطات، و170 قطعة غيار سيارات، و2.5 طن ملح، و1.80 طن جبنه، و20 كرتونة سمنة، و160 كيس سكر تمويني، و96 زجاجة خل، و50 كيس مكرونة تموينية، و1000 لتر سولار، و200 لتر بنزين 80 وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.