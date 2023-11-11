«شاطئ أبو دباب» مالديف البحر الأحمر.. يقصده مشاهير العالم للاستجمام

واحد من أفضل الشواطئ الذي ينصح بزيارته الجميع ويقصده مشاهير العالم، ويلقب بمالديف البحر الأحمر حيث الرمال الناعمة والمياه الصافية، الباردة صيفا والدافئة شتاء، وللاستجمام بممارسة السباحة، والغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية، والسلحفاة البحرية النادرة حيث بيت السلاحف المهددة بالانقراض ورؤية الدوجنج المعروف بعروسة البحر.

شاطئ أبو دباب

يوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن شاطئ أبو دباب من أفضل الشواطئ التي تشبه المالديف وينصح بزيارته إذ يعرفه العالم ولا يعرفه المصريون، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يستقطب المشاهير وآلاف من سياح العالم وأن اكثر السياح الذين يترددون عليه الألمان والتشيك والإنجليز.

وأضاف أن شاطئ أبو دباب يضم أكبر بيت تجمع للسلاحف في مياه البحر الأحمر والموطن الأساسي والمهم للسلاحف وحيوان عروس البحر الدوجنج، وكائنات بحرية متنوعة ونادرة وشعاب مرجانية رائعة ذات اللون الأخضر ويلقب بذو القاع الأخضر.

مالديف البحر الأحمر

يقول أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن شاطئ أبو دباب يلقب بمالديف البحر الأحمر يبعد 30 كيلو متر شمال مدينة مرسى علم، يتبع محافظة البحر الأحمر ويشرف عليه جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر ورسم الدخول 150 جنيهًا ويستقبل الزوار من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.