جبال البحر الأحمر تجذب عشاق سياحة الصحراء.. متعة في الليل والنهار

سياحة الصحراء في البحر الأحمر، واحدة من أهم الممارسات السياحية التي تتم خلال زيارة المحافظة، حيث تشتهر البحر الأحمر بسلاسل جبالها والطبيعة الخلابة، والتي تجذب السياح من مختلف الجنسيات في رحلات السفاري من هواة المغامرة والمتعة عبر سيارات الدفع الرباعي والموتوسيكلات والسير بين مجموعة من السلاسل الطويلة المتوازية والمتجاورة شاهقة الارتفاع والمنحدرات والصخور الشديدة ثم رحلة العودة بعد غروب الشمس والسير على ضوء القمر.

جبال البحر الأحمر تجذب السياح

وقال «بشار أبو طالب»، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إن هناك انتعاشة في سياحة الصحاري في البحر الأحمر حيث المتعة السير بين جبال البحر الأحمر الشاهقة وأشهرها جبل الشايب الذي يبلغ طوله 2187 مترًا.

ولفت «أبو طالب»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى زيادة الإقبال السياح على رحلات السفاري خاصة في فصلي الخريف والشتاء حيث اعتدال درجات الحرارة في البحر الأحمر، وتزامنا مع انتعاش حركة السياحة الأوربية مع بدء موسم السياحة الشتوي في أوروبا.

وأضاف أن أكثر السياح إقبالًا على سياحة الصحاري والتنقل بين سلاسل جبال البحر الأحمر هم الألمان والإيطاليين والإنجليز والفرنسيين والتشكيك والبولنديين.

ترويج سياحة السفاري

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن سياحة الصحاري على الخريطة السياحية ونسعى لتوفير كافة السبل وتذليل العقبات للعاملين سياحة السفاري وتخصيص مساحات كبيرة، كمحطات سياحية لخدمة سياحة السفاري بالغردقة.