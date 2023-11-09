أمطار رعدية تضرب جنوب البحر الأحمر اليوم.. ورفع درجة الاستعداد

تستعد البحر الأحمر، اليوم الخميس، لاستقبال أمطار رعدية على الجنوب تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال جنوب البحر الأحمر ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

إعلان الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية على جنوب البحر الأحمر، وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول على مناطق حلايب وشلاتين والطرق والمناطق الجبيلة.

أمطار البحر الأحمر

كانت شهدت مدن جنوب البحر الأحمر أمطارا خلال الأيام الماضية، استقبلها الأهالي بدق الطبول والأفراح، حيث تروي الأمطار الصحاري الشاسعة وتسقي الإبل وتستخدم في الرعي ويتم تخزينها حتى لاستخدامها في الشرب والزراعة حتى موعد موسم الأمطار المقبل.

توقعات الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سائقي السيارات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لظهور الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقرر.