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«إكسترا نيوز»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسعفين نقلوا المصابين لمعبر رفح

كتب:

محمد عزالدين
07:20 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
عوض الغنام

عوض الغنام

قال عوض الغنام مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، إن المسعفين الذين نقلوا المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى معبر رفح اليوم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، تعرضوا للاعتقال فور وصولهم إلى داخل القطاع مرة أخرى من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

القصف ما زال مستمرا

وكشف مراسل القناة في رسالته على الهواء مباشرة اليوم الجمعة، عن أن القصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في محيط المستشفيات حتى الآن، مع ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، لافتًا إلى أن المستشفى الوحيد الذي ينقل إليه الأطفال «الرنتيسي» هو الآن محاصر بالدبابات، فضلًا عن مستشفى القدس الذي انقطع به الاتصال إثر استمرار القصف.

وصول 717 فردا إلى مصر

وسجل المعبر أمس الخميس وصول 717 فردًا إلى مصر بينهم 695 من أصحاب الجوازات والمصريين و12 جريحًا و10 مرافقين لجرحى تم توزيعهم على مستشفيات العريش العام وأبوخليفة بالإسماعيلية، وآل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة.

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