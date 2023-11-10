فلسطيني من ذوي الهمم مصاب بمعبر رفح: الاحتلال الإسرائيلي دمر منزلي وقتل ابنتي

التقت فضائية «إكسترا نيوز» أسرة فلسطينية عند وصولها إلى معبر رفح اليوم الجمعة، جاءت ضمن المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال المواطن الفلسطيني، عبد العزيز، من ذوي الهمم: «أنا أُصبت من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في 18 أكتوبر.. حيث تعرض منزلي إلى دمار كامل أثر القصف على قطاع غزة».

وتابع: «أصبت بجروح وتهتك في العضلات واليد، كما أصيب أبنائي بجروح متوسطة وكسور، فضلًا عن وفاة ابنتي صاحبة الـ14 عامًا».

وصول 717 فردا إلى مصر عبر معبر رفح

وسجل المعبر أمس الخميس وصول 717 مصابا إلى مصر، بينهم 695 من أصحاب الجوازات والمصريين، و12 جريحًا، و10 مرافقين لجرحى وُزِّعُوا على مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وآل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة.