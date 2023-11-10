معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر جمادى الأولى

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي بأن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13/11/2023م (يوم الرؤية).

هلال جمادى الأولى

وأضاف «القاضي» أنه يلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح أنه يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقتين في مكة المكرمة و5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2-6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و6 دقائق على الترتيب.

موعد انتهاء شهر ربيع الآخر

وأكد الدكتور جاد القاضي، أن بذلك يكون يوم الثلاثاء 14/11/2023م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1445هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكياً يوم الأربعاء 15/11/2023م.