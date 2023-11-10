«المنشآت السياحية»: نسب إشغال مطاعم القاهرة في الأسبوع الأول من نوفمبر 50%

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال المطاعم السياحية النيلية والثابتة بالقاهرة والجيزة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري بلغت نحو 50%.

ولفت إلى أن تلك النسبة تبدو جيدة حاليا وذلك لعدم وجود أعداد كبيرة من السياح العرب بمصر حاليًا، موضحًا أنه خلال أيام سترتفع تلك النسب بسبب وجود حجوزات مؤكدة من مواطنين سعوديين لقضاء بضعة أيام بمصر خلال إجازات العام الدراسي هناك.

نسب إشغال المطاعم السياحية بالأقصر وأسوان والغردقة

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم السياحية بكل من الأقصر وأسوان والغردقة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري اقتربت من الـ70%، مرجعًا ذلك إلى تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى تلك الدول خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري، مشيرًا إلى أن تلك النسب ستستمر حتى بداية الشهر المقبل.

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم بما ينعكس إيجاباً علي نسب إقبال الرواد على المطاعم والمنشآت السياحية، موضحًا أنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية، فإنه بداية من النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023 وحتى النصف الأول من يناير 2024 سيرتفع أعداد السياح الوافدين لمصر.