المستندات المطلوبة لترخيص المطاعم السياحية.. أبرزها البطاقة الضريبية

قال أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة بدأت الاستعداد لموسم تجديد تراخيص المطاعم السياحية، لافتًا إلى أنه تيسيرا لأداء الخدمة، هناك عدد من المستندات اللازمة لتجديد ترخيص المنشآت السياحية.

شروط تجديد رخص المنشآت السياحية

وأضاف خلال الكتاب الدوري، الذي عُمم اليوم، على كل المنشآت والمطاعم السياحية المصرية، أنّ المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:

1- تقديم صورة من الترخيص السياحي للمطعم.

2- تقديم صورة البطاقة الضريبية.

3- صورة من رخصة المدير.

4- فيش وتشبيه ساري.

5- صورة بطاقة صحية سارية.

6- استيفاء قاعدة بيانات العاملين.

ولفت الناظر إلى أنه يمكن للمنشآت والمطاعم السياحية، سداد قيمة تجديد الرخصة بالفيزا بالغرفة، سواء في المركز الرئيسي أو الفروع أو البنك.

سداد قيمة الاشتراك السنوى للغرفة

وأشار إلى أنه تنفيذا للقانون رقم 27 لسنة 2023، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية بالمادة (32)، نصت على أنه لا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة .