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هل تتغير مواعيد عمل المطاعم السياحية مع التوقيت الشتوي؟.. «السياحة» تجيب

كتب:

عبده أبوغنيمة
09:57 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
محمد فتحي - رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

محمد فتحي - رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

تبدأ المطاعم السياحية العمل بالتوقيت الشتوي، بدءًا من منتصف ليل يوم الخميس المقبل 26 أكتوبر الجاري، دون تغيير في مواعيد العمل الحالية، والتي تبدأ من الساعة 6 صباحًا وتنتهي في الساعة 4 صباحًا من اليوم التالي.

وأوضح محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أنّ مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية تخضع لقرار وزير السياحة والآثار رقم 129 لسنة 2023، والذي حدد أنّ مواعيد عمل المطاعم تكون ثابتة طوال العام.

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل مستمرة على مدار 24 ساعة، كما أنّ مواعيد عمل الملاهي الليلية وصالات الديسكو تبدأ من الساعة 10 صباحًا وتنتهي في الساعة 4 صباحًا من اليوم التالي.

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بقلم عبده أبوغنيمة