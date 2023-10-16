«المنشآت السياحية»: نرفض دعوات مقاطعة المطاعم العالمية في بلادنا «مصرية 100%»

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشعب المصرى إلى عدم الانسياق وراء الدعاوى الرامية لمقاطعة المطاعم المصرية التي لها أسماء أجنبية، بدواعي تقديمها دعما لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تستهدف إلحاق الضرر بهذه المطاعم، معربة عن انزعاجها من هذه الحملة التي لها أضرار بالغة على المصريين العاملين بهذه المطاعم، وحجم الاستثمارات المصرية والعربية التي جرى ضخها لإنشائها وإقامتها.

المطاعم ذات العلامات العالمية بمصر تعود لاستثمارات عربية ومصرية 100%

وأكدت الغرفة أن هذه المطاعم ذات العلامات التجارية العالمية داخل مصر هي استثمارات مصرية أو عربية خالصة، بنسبة تصل إلى 100%، وتسهم من خلال نشاطها وفروعها في الحد والتخفيف من ارتفاع نسب البطالة بالمجتمع المصري، كونها تحتضن عمالة مصرية كبيرة في كل خطوط إنتاجها وتوزيعها.

وأوضحت أن هذه الكيانات الاقتصادية المصرية أو العربية العاملة في مجال المطاعم الحاملة لأسماء تجارية عالمية، لها دور ريادى كبير بإسهامها المتميز في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الاجتماعية المصرية، وأنها أطلقت العديد من المبادرات في هذا النوع، منها شراكات في مجال الارتقاء بالمناطق المحرومة من الخدمات، أو في مجال التعليم والتدريب السياحي، وغيرها من المبادرات الأخرى الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وخدمة المجتمع المصري.

وأشارت غرفة المطاعم إلى أن دور الشركة العالمية ينطوى لهذه الاستثمارات المصرية أو العربية على السماح فقط لها باستخدام العلامة التجارية محليا، وإمدادها بالخبرات والتزامها بكل المعايير والاشتراطات لتشغيل هذه المطاعم، وفقا لقواعدها المعمول بها في جميع أنحاء العالم لتقديم أفضل خدمة لعملائها.

المطاعم المصرية أو العربية لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون ولا تمثلها

وذكرت غرفة المنشآت السياحية أن هذه المطاعم المصرية أو العربية لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون ولا تمثلها، وإنها تبتعد تماما عن الأمور والمجريات السياسية وتأكيدها على المضى قدما في رسالتها الريادية التنموية والاجتماعية داخل مصر، وسعيها لفتح العديد من الفروع الجديدة لاستقطاب الكثير من العمالة المصرية، مشيرة إلى أنه في حالة الاستمرار في المقاطعة سيلحق الضرر بالشركة المصرية أو العربية التي تضطر آسفة لوقف نزيف الخسائر من جراء هذه المقاطعة وغلق فروعها وتسريح عمالها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والخسائر التي تلحق باستثماراتها.

ومن جهة أخرى، أعلنت الغرفة فى بيان لها تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وكذلك تأييدها ودعمها للموقف المصري تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية والحرب من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلى الغاشم على المواطنين الفلسطينيين العزل الأبرياء بغزة ، وأهمية وضرورة العمل على التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد على أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".