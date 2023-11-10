الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط وساحات مستشفيات الشفاء والإندونيسي بغزة

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصف محيط وساحات مستشفيي الإندونيسي والشفاء وسط مدينة غزة.

طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته جددت قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مراسلها أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، جدد قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء في بشكل كامل مساء اليوم نتجية نفاد الوقود بشكل تام.

وكانت إدارة المستشفى حذرت منذ أيام من انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جميع أقسام المستشفى، والأجهزة الطبية، مع نفاد مخزون الوقود الاحتياطي.

وقالت مصادر طبية إن انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى ينذر بكارثة إنسانية.

وتعرض محيط مستشفى الشفاء مجددا، اليوم الجمعة، لقصف من مدفعية الاحتلال، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ، علما أنه يؤوي آلاف النازحين إلى جانب الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفية.

وقوع شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على منزلين في مخيمي جباليا والبريج

وكشفت مصادر فلسطينية وقوع شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على منزلين في مخيمي جباليا والبريج.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني إلى 11.208 شهداء ونحو من 29.500 جريح فيث قطاع غزة والضفة الغربية.