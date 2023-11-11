علي جمعة يوضح أفضل صيغة للصلاة على النبي.. رددها لجلب الرزق

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك العديد من الصيغات المفضلة للصلاة على النبي الكريم التي تجلب الرزق وتذهب الهم، إذ تعد الصلاة على النبي من أعظم القربات وأفضل الطاعات.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيس بوك»، أنه قد ذكر في نقل المجد اللغوي عن بعضهم بأنه إذا أراد الانسان أن يصلي أفضل صلاة على النبي فليردد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً دَائِمَةً بَدَوَامِكَ»، وذكر ذلك في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين.

وأوضح «جمعة» أن هناك صيغا للصلاة على النبي ومنها:

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة نتنسم من طيب أريج نسيم رياضها الروح والريحان، وتشع على أرواحنا من صفاء وفاء ودادها نور العرفان، وتنساب على هياكلنا من سحائب فوائد عوائدها قوة الإيمان، وتضفي بها قلوبنا من خصائص نفائس مكارمها راحة القلب وصحة الأبدان، وتطهر بها نفوسنا من عوائق شوائب النقص والحرمان، صلاة لا يخلو منها زمان ولا مكان ،متوجة بتاج العز والكرامة والإحسان، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار، في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

كما استشهد «جمعة»، بما روى عن الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،: قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ. قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَعَلِّمْنَا. قَالَ: فقُولُوا: اللهُمَّ اجْعَلْ صَلاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وبركاتك عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.