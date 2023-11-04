الأزهر يطالب المسلمين بالدعاء لأهل غزة.. « كما فعل النبي في غزوة بدر»

طالب الأزهر المسلمين في شتى بقاع الأرض بضرورة الدعاء لأهل فلسطين بعد هجمات العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة واستهداف المؤسسات الدينية والمستشفيات، وقتل الآف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

الأزهر: لا نملك إلا ترديد دعاء النبي

وقال الأزهر في بيان له: إننا لا نملك شأنَّا إزاء تقاعس القريب والبعيد عن القيام بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه أهل غزة إلا أن نردِّد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ظرف شديد الشبه بهذا الظرف وقوله «اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبِعهم"، ففتح الله له يوم بدر».

أدعية لأهل غزة

ومن الأدعية التي يمكن للمسلمين ترديدها لنصرة أهل غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي:

- اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم"اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه طغيان المحتل والصمت المخجل للمجتمع الدولي، إنهم قد بثُّوا فينا الروح والثقة، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظنَنَّا أنها لن تعود مرةً أخرى.

- اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعف عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.