الكنائس تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد في القدس المحتلة

أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، اليوم الجمعة، عن إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية المخططة لعيد الميلاد المجيد لهذا العام، وقرروا اقتصار الاحتفالات على الصلوات والطقوس الكنسية والدينية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس أن الظروف الحالية ليست عادية، مشيرين إلى الألم والحزن الذي يعيشه الجميع جراء الحرب على غزة، وشددوا على أن الآلاف فقدوا حياتهم، وكثيرون تعرضوا لإصابات خطيرة، بالإضافة إلى فقدان العديد من الناس لوظائفهم ومواجهتهم لتحديات اقتصادية خطيرة.

في هذا السياق، دعا البيان المسيحي في الأرض المقدسة إلى التصدي بقوة للظروف الراهنة والتخلي عن أي فعاليات احتفالية غير ضرورية، كما حث الكهنة على التركيز على المعنى الروحي لعيد الميلاد في أنشطتهم الرعوية والشعائر الدينية خلال هذه الفترة، مع التأكيد على الصلاة من أجل السلام العادل والدائم، ودعم الضحايا ومساعدتهم.

إلغاء احتفالات عيد الميلاد في الأردن

من جهة أخرى، في الأردن، أعلن مجلس رؤساء الكنائس عن قرار مماثل بإلغاء جميع فعاليات احتفالات عيد الميلاد المجيد لهذا العام، احترامًا للضحايا البريئة في غزة وعموم فلسطين.

التبرع لصالح غزة

وأوضح البيان أن جميع التبرعات المقدمة ستكون لصالح قطاع غزة، داعيًا للتبرّع من خلال القنوات الرسمية المتاحة.

تأتي هذه الخطوة الجريئة كتعبير حقيقي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة واستمرار العدوان الإسرائيلي، مما يبرز أهمية السلام والعدالة في هذه المنطقة الحساسة.