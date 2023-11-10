الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس به 14 ألف نازح و400 مريض

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 14 ألف نازح و400 مريض بمستشفى القدس، مناشدًا بوقف أي مجزرة فى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن النازحين بالمستشفيات يتعرضون لإطلاق النار، كما أن الأوضاع فى مستشفى القدس بغزة صادمة، واستمرار حظر الوقود يمنع إيصال المساعدات.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة، موضحة أن الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن بعدد 50 ألف وحدة، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة في تقرير، أنه بشأن المرافق التعليمية 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كلياً، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجداً جراء القصف الإسرائيلي.

ونوهت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أن الوصول إلى المستشفى غير ممكن مما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.