«الكلمة كلمتك».. ندوة لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمنيا

أقامت الوحدة المحلية في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، ندوة تعريفية، بعنوان «شارك... الكلمة كلمتك»، ضمن الحملة القومية لتوعية الشباب بالمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحملة القومية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية

تأتي الندوة، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتدشين الحملة القومية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أقيمت الندوة بالقاعة الكبرى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حاضر فيها الدكتور جمال عاطف عبد الغني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، بحضور عامر طه آدم رئيس المركز، ومشاركة أشرف محمد مسؤول إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة، عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

حضر الندوة القيادات التنفيذية وممثلين عن الأوقاف والأزهر والكنيسة وعدد من القيادات السياسية والحزبية بمركز ومدينة ديرمواس، و250 شابا وفتاة من سن 18 إلى 40 عاما، ومن ممثلي محاكاة مجلسي النواب والشيوخ.

إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات

وخلال الندوة التي بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة استعرض رئيس مركز ديرمواس إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية، وخاصة في محافظة المنيا ومركز ديرمواس، كما دعا الشباب إلى ممارسة حقهم السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المشاركة في الانتخابات حق وواجب

وشرح الدكتور جمال عاطف معنى الحق الانتخابي والواجب الوطني والمشاركة الدستورية وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع، كما أشار إلى أن المشاركة في الانتخابات حق وواجب لأننا نعيش في دولة ديمقراطية يختار فيها الشعب من يحكمه ويمثله بداية من القيادة السياسية مرورا بمجلسي النواب والشيوخ ثم المجالس المحلية ليكون الشعب هو سيد قراره، مؤكدا دور المواطنين في الالتفاف حول القيادة السياسية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد نظرا لما يمر به الاقتصاد العالمي، وما تمر به المنطقة العربية من تحديات كبيرة.