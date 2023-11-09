انتشار الدعاية الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي في شوارع المنيا

انتشرت الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بشوارع وميادين محافظة المنيا، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات الرئاسة.

الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات

وانطلقت اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا، والتى تستمر حتى قبل يومين من الاقتراع فى الداخل الموافق 8 ديسمبر.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية.

التضامن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين

يشار إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أصدرت بيانا قالت فيه أنه في ظل الأحداث الجارية في فلسطين نعلن تضامنا الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، وبناءً على رغبة مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فقد قررت الحملة الرسمية للمرشح، تسخير كل الإمكانيات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وهذا القرار ينبع من واجبنا الإنساني والوطني تجاه إخوتنا الفلسطينيين، فهم يعيشون تحت ظروف قاسية ومأساوية، ونحن نؤمن بأن التضامن العربي يمكن أن يكون السبيل لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.