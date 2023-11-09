إلزام المحلات التجارية في المنيا بوضع أسعار السلع بأماكن واضحة

ألزمت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين في محافظة المنيا، أصحاب المحلات الالتزام بالأسعار المعتمدة للسلع الأساسية، ووضع لوحات التسعيرة في أماكن واضحة.

فتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوم

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل إقامة معارض وفتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوم ضمن المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار»، حيث بلغ إجمالي عدد هذه المنافذ 94 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في مختلف القرى والمراكز، ويهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتسهيل الوصول إليها في مناطق إقامتهم.

وتابعت الوحدات المحلية في مراكز ومدن المنيا فتح منافذ وعرض السلع الغذائية للتحقق من توافرها في الأسواق والمحلات التجارية، وقد تم التأكد من توافر المنتجات.

حملات تفتيش على الأسواق والمخابز

وحررت الوحدات المحلية في مراكز ديرمواس، بني مزار، العدوة، ومغاغة، 64 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية نفذتها بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف تشديد الرقابة على الأسعار وضمان جودة الخبز وصلاحية المواد الغذائية، وتم تسجيل 13 محضرًا في قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس لمخابز مخالفة، و33 محضرًا في مركز بني مزار.

وتضمنت المخالفات نقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم وجود سجل، وتبديد في حصة الدقيق المدعم، وتم أيضًا تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية في مركز العدوة لعدم الإعلان عن الأسعار المعتمدة، و14 محضرًا لعدد من المحال التجارية خلال حملة على الأسواق في مركز مغاغة.