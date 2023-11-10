رئيس حزب الجيل: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الانتخابات الرئاسية أهم استحقاق انتخابي في البلاد لأنه بجانب أنه استحقاق دستوري فإنه واجب وطني ألزم الدستور كل من بلغ الثامنة عشر من عمره أن يشارك فيه والمشاركة تعني أن يذهب إلى اللجان الانتخابية ومنح صوته لأحد المرشحين.

الدستور جعل من المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدستور جعل من المشاركة في الانتخابات واجب وطني، فضلاً عن أهميتها في انتعاش الأحزاب وضم عضويات جديدة تؤثر في الرأي العام من خلال المشاركة في الانتخابات.

وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بتوجيه حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي جميع التبرعات الآتية لها لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه توجيه يتناسب مع حملة تحمل اسم الرئيس السيسي الذي نهض منذ اليوم الأول ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة برفض هذا العدوان وإدانته، ورفض كل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.