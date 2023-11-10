«المصريين الأحرار»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على استقرار الوطن

وصف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، مشهد الانتخابات الرئاسية بأنه رائع يعكس روح الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وفتح المجال لوجود تعددية وزخم حقيقي وكسر تابوهات الماضى.

عصام خليل: النزول لصناديق الاقتراع ليس لاختيار الأشخاص

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن نزول المواطن لصناديق الاقتراع ليست لاختيار أشخاص بينما للحفاظ على أمن واستقرار وطن وهو واجب على كل مواطن يحب بلاده ويقدر المسؤولية.

وأوضح أن مشهد التعددية الحضاري وعدم وجود تجاوزات بين المؤيدين لأي من المرشحين يعكس تغيرا واضحا في منهجية الفكر المصري ويعطى بارقة أمل لآفاق جديدة أساسها المنافسة الشريفة.

حزب المصريين الأحرار يدعم الرئيس السيسي

وأكد أن المصريين الأحرار قيادة وأعضاء داعمين ومؤيدين للرئيس السيسي وصاحب الرؤية والمواقف التي تسجل في التاريخ له منذ 30 يونيو وحتي اللحظة في دعوته الإنسانية لتوفير نفقات الدعاية الانتخابية لصالح أشقاء غزة، ولا سيما بأن رؤية وخطوات الرئيس تتطابق مع البرنامج العام لحزب المصريين الأحرار ولذا فإن دعمنا لا محدود للرجل الذي وضع رأسه علي كفه لحفظ أمن واستقرار مصر.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية مدلول وشاهد على حالة الحراك الديمقراطي الذي تعيشه الدولة المصرية لوجود منافسين من أحزاب عدة على أعلى المناصب في الجمهورية ويرجع الفضل فيها لتأسيس الرئيس السيسي وتبني خلق حياة سياسية حقيقية وهو ما نأمل استكمال رؤيته خلال الفترة المقبلة.