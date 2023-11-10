نجوم الفن والرياضية ينعون الراحل شريف شاكر.. رسالة خاصة من إعلامي شهير

صراع دام 5 سنوات مع سرطان الدم، انتهى اليوم بوفاة شريف شاكر، وبالرغم من تفائله الشديد بأنه سيتغلب على المرض مثلما حدث منذ عدة سنوات إلا أن الكانسر كان أقوى وانتصر عليه هذه المرة، ما شكل صدمة لأسرته ومحبيه.

عدد كبير من أصدقاء الفنان شريف ومن بينهم عمار حمدي لاعب سيراميكا كليوبترا الحالي والأهلي السابق، نشر عبر إنستجرام صورة جمعته مع الراحل وكتب: «ربنا يرحمك يا صاحبي، هتوحشني في الجنة إن شاء الله»، وكتب عمرو جمال لاعب فاركو الحالي ولاعب الأهلي السابق عبر الإنستجرام: «في الجنة يا صاحبي كسرت قلبي يا شريف على قد صبرك ربنا يرحمك ويغفرلك، يارب مع السلامة يا بطل في الجنة يا حبيبي يا صاحبي».

مدين ينعي شريف شاكر

وكتب الملحن محمد مدين عبر موقع الصور إنستجرام: «البقاء والدوام لله شريف شاكر يمكن ماقابلتوش قبل كده بس كان فيه بينا تواصل على السوشيال ميديا واكتر حاجة كانت عجباني فيه إيمانه برحمة ربنا ودايما كان متفائل في صراعه مع المرض وكان دايما راضي بقضاء ربنا وقدره أسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويصبر أهله ويجازيه على صبره كل خير».

شريف مدكور ينعى الراحل

وكتب الإعلامي شريف مدكور: «يا شريف الله يرحمك ويغفرلك وجعت قلبي عليك».