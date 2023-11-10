الملحن محمد مدين ناعيا شريف شاكر: «كان عجبني فيه إيمانه برحمة ربنا»

نعى الملحن محمد مدين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الفنان شريف شاكر، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر محمد مدين، صوره للراحل شريف شاكر معلقا: «البقاء والدوام لله شريف شاكر يمكن ماقابلتوش قبل كده، بس كان فيه بينا تواصل على السوشيال ميديا، وأكتر حاجة كانت عجباني فيه إيمانه برحمة ربنا، ودايما كان متفائل في صراعه مع المرض، وكان دايما راضي بقضاء ربنا وقدره، اسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويصبر أهله ويجازيه على صبره كل خير».

علي الألفي يعلن وفاة شريف شاكر

وأعلن علي الألفي، منذ قليل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة شريف شاكر، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل».