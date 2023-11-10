موعد ومكان جنازة المطرب الراحل شريف شاكر

قررت أسرة المطرب الراحل شريف شاكر، تشييع جثمانه غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الشربتلي، ويدفن في مقابر العائلة على طريق العين السخنة.

وفاة شريف شاكر

ورحل عن عالمنا المطرب شريف شاكر، اليوم منذ ساعات قليلة ماضية، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، وذلك وفقا ما أعلنه على الألفي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر علي الألفي صورة تجمعة بالفنان الراحل معلقا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل».

وحرص المطرب رامى جمال، على نعي المطرب شريف شاكر عبر حسابه الشخصى، قائلا: «انتقل لرحمه الله أبو قلب جميل وأبيض وطاهر محارب السرطان لمدة 10 سنين تقريبا نحتسبك عند ربنا من الشهداء يا رب».