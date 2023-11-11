إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي أسفرت عن إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، علي مساحة 5 آلاف و600 متر و14 قيراط.

إزالة حالة تعدٍ في المهد عبارة عن مبني بالبلوك على الأرض الزراعيه بقرية العمرانية

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، من إزالة حالة تعدٍ في المهد عبارة عن مبني بالبلوك على الأرض الزراعيه بقرية العمرانية التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش على مساحة 100 متر، والتحفظ على 3 خلاطات.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، من إزالة 15 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحه 7 قراريط، و1200 متر، بزمام قرية المجد 55 وقرية الرصيف بنطاق مركز الرياض.

إزالة 5 حالات على مساحة 1290 مترا بمركز فوه

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، من إزالة 5 حالات على مساحة 1290 مترا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، من إزالة 3 مباني بالطوب الأبيض بالوحدة المحلية لقرية منية المرشد، وحالات تعدٍ علي الأرض الزراعية على مساحة 345 متر، وتم إزالة محجر تشوينات على مساحة 400 متر بنطاق الوحدة المحلية لقرية منية المرشد.

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد على مساحة 1321 مترا بقرية منشأة عباس

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، من إزالة 6 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد على مساحة 1321 مترا، بقرية منشأة عباس، بحضور الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 7 قراريط و11 سهما بمركز دسوق.

محافظ كفر الشيخ يشدّد على جميع الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم لتحقيق الردع ضد المخالفين.