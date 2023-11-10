غلق وتشميع محاجر غير مرخصة في كفر الشيخ

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق ووقف نشاط عدد 2 من المحاجر المخالفة التي تعمل بدون ترخيص، وتُساهم في بيع مواد البناء للتعدي على الرقعة الزراعية.

غلق ووقف نشاط عدد 2 من المحاجر المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص

ووجّه رئيس المركز والمدينة بغلق وتشميع تلك المحاجر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بحضور عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، ومشاركة بعض رؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

من ناحية أخرى كلّف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بالاستمرار بالمتابعة على مدار اليوم لضبط السيارات المخالفة المستخدمة في نقل مواد البناء للتعدي على الأراضي الزراعية، والتحفظ على تلك السيارات، ومصادرة حمولتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقف بيع جميع مواد البناء للمتعديين على الأرض الزراعية

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ التكليفات الخاصة بالتزام المحاجر بوقف بيع جميع مواد البناء للمتعديين على الأرض الزراعية، وكذا غلق المحاجر الغير مرخصة، وضبط السيارات المحملة بحديد تسليح، وأسمنت وباقي مواد البناء والتي تُشارك في أعمال التعديات على الأراضي الزراعية.