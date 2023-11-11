«مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا بالإسكندرية غدا لدعم «السيسي» في انتخابات الرئاسة

تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر، برئاسة المهندس أحمد حلمي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، غدا الأحد، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

ومن المقرر، مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق لكل مواطن مصري

وقالت الدكتورة جيهان مديح، إن العالم أجمع يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مصر ويجب أن يشاهدوا عظمة الشعب المصري من خلال المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

وأضافت «مديح»، أننا وصلنا إلى بنية تحتية لم نصل إليها من قبل وأن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حق لكل مواطن مصري ويجب علينا الخروج إلى صناديق الاقتراع ليرى العالم أجمع أن مصر قوية بشعبها وتقف وراء رئيسها لاستكمال باقي المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، على أهمية المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطني، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية برغم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف «حلمي»، أن التاريخ سوف يشهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه طهر سيناء من الإرهاب، وتاريخه وإنجازاته واضحة ومن لا يراها فهو حاقد وجاحد، مشيراً إلى أن الشعب المصري بأكمله يقف مع الرئيس قلباً وقالباً لأنه زعيم الأمة العربية بأكملها ويتدخل لحل مشكلات الوطن العربي.