«الصحة الفلسطينية»: توقف تام للعمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسي في غزة

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنَّ هناك توقفا تاما للعمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسي، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

فيما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال تقصف بعنف محيط مجمع الشفاء الطبي، منذ قليل.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من جيش الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.