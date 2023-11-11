«القاهرة الإخبارية»: «الصحة العالمية» تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف مدير المنظمة الحقوقية، أنَّه يدعو أيضاً إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون عوائق.

نفاد المستلزمات الطبية في عدد كبير من مستشفيات القطاع

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، قد صرَّح لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ المستلزمات الطبية نفدت بالفعل في عدد كبير من مستشفيات القطاع، مؤكداً الانهيار التام للقطاع الصحي الذي أضحى عاجزاً عن تقديم الخدمات للمرضى.

وأفاد أيضاً، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فلسطينيين نزحوا إلى مدرسة «البراق» في «غزة»، بجانب منعه وصول المياه والغذاء إلى المدنيين.

وأكد أنَّ قوات الاحتلال لا تكترث بالقانون الدولي ولا للأمم المتحدة، لافتاً إلى عجز المجتمع الدولي عن إيقاف هذا العدوان.