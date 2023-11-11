وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي مكثف شرقي «بيت لاهيا» و«بيت حانون» بغزة

ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل مكثف شرقي «بيت لاهيا» و«بيت حانون» بقطاع غزة، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

سقوط 4 شهداء ضحايا غارات الاحتلال على «البريج»

وتابعت وسائل الإعلام، بأنَّ 4 شهداء سقطوا ضحايا غارات طائرات الاحتلال، على مخيم «البريج».

يتزايد العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على القطاع، وذلك بعد 35 يوماً من الحرب على غزة، ليستهدف المشتفيات والمنشآت الحيوية والمباني والوحدات السكنية.

مقبرة جماعية بمجمع الشفاء

ووسط التصعيد المستمر للحرب، وعدم استجابة العدو الإسرائيلي للأصوات الدولية الداعية لوقف إطلاق النار، أعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه سيتم عمل مقبرة جماعية بمجمع الشفاء لدفن جثث الشهداء، وذلك لعدم استطاعتهم الخروج لدفنهم.