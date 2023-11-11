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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل في محيط مجمع الشفاء

كتب:

منى صلاح
02:59 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
قصف مجمع الشفاء بغزة

قصف مجمع الشفاء بغزة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إنَّ جيش الاحتلال يستهدف في هجماته وقصفه المستمر لمحيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، المنازل والوحدات السكنية.

سقوط 4 شهداء

فيما جرى إعلان سقوط 4 شهداء، منذ قليل، ضحايا للغارات الإسرائيلية التي تقوم بها طائرات الاحتلال، على مخيم «البريج».

استهداف المستشفيات

يشار إلى أنَّ حجم أعمال العنف والعدوان لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتزايد على قطاع غزة، مع مرور 35 يوماً على الحرب، مع استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنشآت الحيوية والمباني والوحدات السكنية بالقطاع.

دعوات لوقف إطلاق النار

فيما أنَّ هناك العديد من الأصوات والاحتجاجات حول العالم والداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة، نظراً للحالة الإنسانية الصعبة لأهالي القطاع جراء القصف والعدوان.

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بقلم منى صلاح