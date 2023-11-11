«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مجمع الشفاء في غزة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القصف المكثف لمحيط مجمع الشفاء الطبي، في قطاع غزة، وذلك بعد استهدافه للوحدات السكنية والمنازل.

عودة التيار الكهربائي إلى مجمع الشفاء الطبي

فيما أفادت الأنباء منذ قليل، بعودة التيار الكهربائي إلى مجمع الشفاء الطبي في القطاع.

انهيار تام للقطاع الصحي في غزة

كما أعلن مدير وزارة الصحة الفلسطينية، عن الانهيار التام للقطاع الصحي، نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ اندلاع حرب غزة.

إنشاء مقبرة جماعية بمحيط مجمع الشفاء

وكشف أيضاً، عن حاجتهم لإنشاء مقبرة جماعية في محيط مجمع الشفاء، لتستوعب جثث الشهداء وأشلائهم، وذلك لعدم استطاعتهم الخروج للدفن.