«الحرية المصري» ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي: قائد قادر على بناء مصر الحديثة

نظّم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بمحافظة الجيزة؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

بدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد بتلاوة آيات من القرآن الكريم؛ والسلام الوطني؛ والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة.

من جانبه، رحب الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري بالحضور الجماهيري المشرف للمشاركين في المؤتمر الأول لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد «محمود» أنه إيمانا من حزب الحرية المصري، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى في خدمة الوطن، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، فإن حزب الحرية المصري بكافة مستوياته التنظيمية، يجدد دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.

استعراض إنجازات الرئيس

وأوضح أنه على مدار 10 سنوات، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه حلم توفير حياة كريمة للشعب المصري، إذ تحققت معجزة القضاء على العشوائيات، بعد تطوير 380 منطقة عشوائية خطرة، وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطنين، واعتبار أن توفير سكن كريم، حق من حقوق الإنسان، فضلا عن تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي تمثل أكبر مبادرة إنسانية لتطوير الريف المصري والتي تساهم في توفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن، إضافة إلى شبكة طرق عالمية، وتطوير منظومة التعليم والصحة.

ودعا جميع المواطنين، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان، والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكي نبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

من جانبه، قال النائب أحمد مهنى الأمين العام ونائب رئيس حزب الحرية المصري أننا نفخر بدعم مصر ونختار قيادة تقود الوطن وتعبر به إلى المستقبل؛ مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الشخص الوحيد القادر على قيادة المستقبل.

وأضاف أن قيادة مصر لها اعتبارات وتحتاج إلى شخصية تتسم بالأصالة للدفاع عن مصر والوطن العربى، وقادر على تحمل مسئولية وطنه وأمته العربية.

دعوة للاصطفاف خلف الرئيس

ودعا الأمين العام للحزب جميع المواطنين للتكاتف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي لمواجهة التحديات في الداخل والخارج؛ مؤكدا أن الشعب قال كلمته ولكن لابد من الوقوف أمام الصناديق.

أما الدكتور أحمد البيومي الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري، فقد دعا المواطنين لانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة؛ مؤكدا أننا نحتاج إلى قائد قادر على بناء مصر الحديثة؛ ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وكلنا خلف الرئيس السيسي.

دور المرأة

ومن جانبها قالت النائبة جيهان بيومي أمين عام المرأة بحزب الحرية المصري، إن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، مؤكدة أن المرأة المصرية تدعم الرئيس السيسي؛ إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقدمه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار؛ وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

ومن جانبه طالب النائب يوسف خطاب أمين حزب الحرية المصري أهالي الجيزة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي نبعث رسالة للعالم وقوف الشعب المصري خلف الرئيس السيسي.

ومن جانبه، قال اللواء عبد الرحمن راشد أمين حزب الحرية المصري بمحافظة القليوبية: «كلنا معك سيادة الرئيس؛ فهو القائد القادر على استشراف المستقبل؛ ومن حق هذا الشعب العظيم بأن يطمئن لأن له درع وسيف».

أما جلال الزغاط أمين حزب الحرية المصري بمحافظة القاهرة؛ أكد أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف أمن مصر واستقرارها؛ مشددا على ضرورة اصطفاف الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية.

أما عبد الفتاح الديب أمين حزب الحرية المصري بمحافظة الدقهلية قال أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وطنية، مناشدا كافة فئات المجتمع بالاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.