تشغيل قطار رقم 1190 «طنطا - القاهرة» بداية من اليوم

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار رقم 1190 «طنطا - القاهرة»، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، موضحة أنه يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحاً بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

تركيب عربات جديدة

وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى أن تشغيل قطارات بتركيب عربات جديدة يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة، موضحة أنه يتم بشكل مستمر توقيع بروتوكولات التعاون في إطار تطوير المنظومة، وأخرها توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وصناعة عدد 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك».

وأيضا توقيع مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة «GTS» التابعة لمجموعة «CBS» الإسبانية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة اسكودا للتوسع في التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة «جرارات – عربات».

تطوير نظم الإشارات

ونوهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أن أعمال التطوير تشتمل على تطوير نظم الإشارات، كما تم تشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط «بني سويف - أسيوط» من برج المنيا، حيث يبلغ طول الخط 250 كم، ومنفذ بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS».