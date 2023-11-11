«مكانة الوطن في الدين» ندوة ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهري بالسويس

انطلقت أولي فعاليات برنامج الرواق الأزهري بالسويس، حيث نفذت مديرية الشباب والرياضة «الإدارة العامة لتنمية النشء»، أولى فعاليات البرنامج بعقد ندوة بعنوان «مكانة الوطن في الدين» بمركز شباب فيصل.

حب الوطن من الإيمان

وتضمنت الندوة في بداية فعاليات الرواق الأزهري بالسويس، والتي حاضر فيها الشيخ عادل عبدالله السيد، أحد علماء الأزهر الشريف، محاور عديدة منها حب الوطن من الإيمان والمحافظة على الوطن وتعميره واجب ديني ووجوب الدفاع عن الوطن.

تصحيح المفاهيم الدينية

ومن جانبه قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن برنامج الرواق الأزهري يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتوجيه النشء نحو الطريق الصحيح وتوضيح التساؤلات التي ترد في أذهان النشء وأسرهم.

الجدير بالذكر أن برنامج الرواق الأزهري سينفذ لمدة 5 أشهر، حيث ينفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وعادل الشيمي مدير عام المديرية.