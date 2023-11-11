ضبط 62 منشأة مخالفة في حملة لـ«مراقبة الأغذية» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 362 منشأة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات تفتيشية بالدقهلية

وبحسب البيان الصادر من مديرية الصحة، أكد وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية على 362 منشأة، تبين أن 63 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 179 محضرا وسحب 84 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1276 كيلو من أغذية متنوعة و131 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.