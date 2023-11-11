طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين في محيط مسجد بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعنف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.