رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين في محيط مسجد بغزة

كتب:

نرمين عفيفي
09:49 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
العدوان على غزة

العدوان على غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعنف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.

اقرأ المزيد:

استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

«الصحة الفلسطينية»: انقطاع جميع الاتصالات مع مستشفيات شمال قطاع غزة

كيف أثر القصف الإسرائيلي على مستشفيات غزة؟.. الوضع الصحي منهار تماما

«الفنانين التشكيليين» تنظم معرضا للتبرع بقيمة اللوحات لصالح أطفال غزة

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
بقلم نرمين عفيفي